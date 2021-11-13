TEKNOFEST seneye Azerbaycan’da yapılacak

Türk Konseyi 8. Zirvesi, Türk devletlerinin liderlerinin katılımı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul Demokrasi Müzesi'nde düzenlendi. Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türk liderleri ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecektir, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma arzumuzun tezahürü olacaktır. Ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı sürekli arttırmalıyız. Ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Azerbaycan - Nahçıvan bağlantısı hayati önem arz ediyor" dedi.

SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

Zirvenin temasının 'Yeşil teknolojiler, dijital çağda akıllı şehirler' olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni bir dönemin kapılarını açtık. Akıllı şehir çözümlerinin temelini veri odaklı stratejiler oluşturacaktır. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız. Akıllı şehircilik alanında Zengilan'da başlatılan atılım, Budapeşte'deki uygulamalar, Kırgızistan'daki çalışmalar takdire şayandır. Doğal afetlerin sayısının yıkıcı sonuçlarının katlanarak artmasıdır. Yaz aylarında yaşadığımız yangınların söndürülmesinde dayanışma gösteren tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye olarak arama-kurtarma konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK MÜJDEYİ AÇIKLADI

Konuşmasında terör örgütleriyle mücadeleye de değinen Erdoğan, "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Sayın Aliyev, dirayetli liderliğinizle Karabağ'daki işgale 44 gün gibi kısa sürede son verilmiştir. Bu tüm Türk dünyası için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini pekiştirmiştir" açıklamasını yaptı.



ZİRVE 'TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI' OLDU

Başkan Erdoğan, zirvenin ardından alınan kararları açıkladı. Zirvenin adının artık Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu söyleyen Erdoğan, 2040 vizyonu belgesini kabul ettik. Bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Küresel meselelerin çözümünde Türk dünyası olarak daha etkin olacağız. Kardeşler arasındaki dayanışmanın önünde engeller duramaz. Birlik ve Beraberlik içinde ortak geleceği inşa ediyoruz. Kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Aldığımız kararların Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz" dedi. Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacaklarını da açıklayan Erdoğan, "Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Zaten Turkovac aşımızın yıl sonuna yetişmesiyle herhangi bir sorunumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.



TEKNEDE KOYU SOHBET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen zirve öncesi üye ülkelerin devlet başkanları ile İstanbul'da da bir araya geldi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sol 2) ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban (sağda) ile yolda koyu bir sohbet etti.