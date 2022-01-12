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Haberler Gündem HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı. Öte yandan HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Yeni fotoğraflarda HDP'li Güzel, PKK kampında eczacılık yapıyor, teröristlerle futbol oynuyor.

12.01.2022, 16:20

HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan çıkan fotoğraflar gündemi bir anda değiştirdi.

O fotoğraflarda Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte birçok poz verdiği tespit edildi.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." ifadelerini kullandı. HDP'li Güzel'in terör kampında eczacılık yaptığı ve teröristlerle futbol oynadığı kameralara böyle yansıdı.