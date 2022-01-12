Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda son haftalarda artan vaka sayıları ile birlikte omicron, delta varyantları ve yeni tedbir konularının ele alınması bekleniyor. Öte yandan; TURKOVAC ve aşılamadaki son durum da masaya yatırılacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak Koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.