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Haberler Gündem Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Meclis'te

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Meclis'te

PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi TBMM'ye ulaştı.

12.01.2022, 10:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022, 11:06

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP’li Güzel için hazırlanan fezleke Meclis’te

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşmış, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareler ortaya çıkmıştı.

PROSEDÜR TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.