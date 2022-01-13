Başkan Erdoğan’dan AB ülkelerinin büyükelçileri ile toplantıda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, AB'ye tam üyelik konusunda adil olunması gerektiğini vurguladı, "AB'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını bekliyoruz. Birlik içi dayanışma bahanesinin özellikle ardına sığınılarak Avrupa Türkiye ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Bazı ülkelerin AB koridorlarında sorunlarını çözmeye çalışmaktan vazgeçmeleri gerekiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geleneksel tehditlerin yanı sıra salgın hastalıklar, tabi felaketler, iklim değişikliği, terör gibi asimetik meydan okumaya maruz kaldık. Küresel fay hatlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gördük. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgında, yardımlaşma, paylaşma gibi değerler geri plana itilirken pek çok ülke içine kapanmayı tercih etti. Salgının 8,5 milyarlık insanlık ailesini birbirine yaklaştırmak yerine toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirdiğini görüyoruz.

Küresel sisteme, demokrasiye, sosyal barış ve istikrara risk oluşturan bu tehditlerden hiç bir ülke azade değildir. Bu olumsuz iklimden Avrupa Birliği de etkilenmiştir. Brexit süreci ile alevlenen tartışmalar salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı.

Bu durum pek çok önemli konunun geri plana itilmesine yol açtı. Ortak göç politikası oluşturulması, İslam düşmanlığı başta olmak üzere pek çok kemikleşmiş sorun karşısında kayda değer hiç bir adım atılmadı. Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir.

Kritik dönemeçte Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ilişkilerini daha da ileriye taşıması daha da ileriye taşınmıştır. Katılım perspektifi temelinde olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla çaba gösterdik. Yüksek düzeyli diyalog toplantıları gerçekleştirdik.

Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Haklarını kötüye kullanan kimi ülkelerin engelleyici davrandıkları ortadadır. Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin bir kaç devlet tarafından esir alınmış olmasıdır. Türkiye'nin tam üyelikte sabırlı tutumuyla birlik içindeki yazılım hatalarının görülmesine katkı sağladığına inanıyorum.

Mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalması mümkün değildir. Göç krizi derinleşerek devam edecektir. Türkiye olarak politikamızı bu hakikatler ışığında değerlendiriyoruz. Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde bugün 4 milyonun üzerinde Suriyeli hayatını idame ettiriyor. Gerek PKK/YPG/PYD'nin gerekse rejimin saldırılarına rağmen bu insanlar kendi topraklarında kalarak hayatta kalması mücadelesini veriyor.

Şayet, Türkiye'nin olağanüstü çabaları olmasaydı bugün hem Suriye hem de Avrupa çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktı. Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı

Yine 500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine gönüllü ve güvenli dönüşünü sağlamış olmamızda ülkemizin bir diğer başarısıdır. Türkiye Avrupa Birliği'nden anlamlı bir destek alamadı. Suriyelilerin terörden arındırılmış bölgelere dönüşüne yönelik çalışmalarımız desteklenmedi.

Göç konusunda bizim Avrupa Birliği'nden beklentimiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir. Yine bu süreçte geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır. Özellikle basına da yansıyan Ege'deki olaylara yönelik Avrupa'nın sesini yükseltmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönümde vize serbestisi ve gümrük birliği konularında ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Vize serbestisinde üzerimize düşen görevi zaten yerine getiriyoruz. Vize serbestisi turizm ve ticaret yanında Türkiye'nin tam üyelik önündeki önyargıların kırılmasında önemli bir adım olacaktır. Müzakerelerin başlatılması bir çok konuda uzlaşmanın yolunu da açacaktır. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ortak menfaatimizdedir. Avrupa Kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB'ye tam üyelik hedefine bağlıdır.

Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Bunun için de bazı üyelerin Türkiye ile problemlerini Birlik koridorlarında çözmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Yunanistan ile doğrudan ve yapıcı diyalogla aramızdaki meseleleri halledeceğimize inanıyorum.

Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik 50 yıldır devam eden müzakere süreçlerinin neden başarıya ulaşmadığı hepinizin malumudur. Rumlar kendilerini adanın tek sahibi gören, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinden kurtulmalı. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi çözümün önünü açacaktır. Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz.

20 yıllık zaman diliminde Avrupa'da sayısız lider, Cumhurbaşkanı, Bakanla görüştüm konuştum. Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini, ülkemizin nasıl bir çifte standarda maruz bırakıldığını gördüm. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz.

Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sıfır emisyon hedefimizi ilan ettik. Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planımızı yürürlüğe aldık.

Son 20 yılda ülkemize tahsis edilen toplam 9,2 milyar euroluk Avrupa Birliği fonu sayesinde 900'e yakın büyük ölçekli proje gerçekleştirildi.