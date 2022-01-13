‘Komedyen eksiğini Bay Kemal dolduruyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "bedava elektrik" sözüyle ilgili verdiği talimatı anlattı. Son dönemde yaşanan bazı hadiselerin 'bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir' tespitini haklı kıldığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Muhalefetin görevi, milletin sorunlarına ve ülkenin sorunlarına iktidardan daha iyi çözümler bulacak vizyonu ortaya koymak değil midir? Peki CHP'nin bunca yıllık muhalefet döneminde herhangi bir vizyonu ortaya koyduğunu gören var mı? Yok. Ne işe yarar bu CHP? CHP'nin başındaki zat, artık zırvalık ötesine geçip hezeyan derecesini alan yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline dönüştü. Anlaşılan, ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor" diye konuştu.

'BU TEKLİFLERİ BİZ GETİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'yı almaları halinde vaat ettiği bedava elektrik sözünü hatırlatan Erdoğan, "Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir orijinal rüyası var biz de belediyenin CHP'de olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. CHP'li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar.

Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. Gerçi arkadaşlarımızın daha ilk başladığı yerde CHP'li belediye başkanı bu duruma isyan edip 'Gidin onu Kılıçdarğolu'na sorun' gibi bir tepki gösterse de anlaşılan o ki başkanın partisinin vaatlerinden haberi yok. Sergilediği tek parti faşizmi örneği uygulamaları sebebiyle kınama cezası verilen bir başkanın partisine ve genel başkanına koyduğu posta da bu cenahta işlerin sandığımızdan daha karışık olduğunu gösteriyor" dedi.

'SÖZÜ AYAKLAR ALTINA ALINDI'

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimsenin belediyedeki işinden ekmeğinden edilmeyeceği konusunda verdiği namus sözünün de kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındığını dile getiren Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede on binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Bizim asgari ücret ve diğer çalışanların ücretine yaptığımız artışı beğenmeyen CHP belediyelerindeki personelde maaşlarında hükümetin belirlediği oran kadar bile iyileştirme yapmayan başkanlara şu anda ateş püskürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda uygulayacağı parlak fikirleri varsa, şayet kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim belediye meclislerindeki arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır" ifadelerini kullandı.

'ÇIKARACAKLARI ADAY BELLİ DEĞİL'

MUHALEFET partilerini eleştiren Başkan Erdoğan, "İktidara takipler ama bir vizyon yok. Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın. Kendi deyimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor" diye konuştu.

MEMUR ZAMLARINA DÜZENLEME SİNYALİ

TÜRKİYE'NİN son dönemde enflasyon sorununa ek olarak kur sorunuyla da boğuştuğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz. Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz. Sen geriden geliyorsun" dedi.

"PKK'NIN UZANTILARINI MECLİS'TE İSTEMİYORUZ"

BAŞKAN Erdoğan, terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel üzerinden de muhalefet partilerine sert eleştirilerde bulundu. HDP'li vekilin terörist ile fotoğraflarının günlerdir yayınlandığını hatırlatan Erdoğan, "Karma komisyona süratle bunun gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacaktır. Parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Herhangi bir şey söylediler mi söylemediler, niye? İşlerine gelmiyor. Diğerleri de yamalı bohça, onlarda da bir şey yok. Söylerler ya da söylemezler, görevimizi yapacağız. Ama milletimize de bunları anlatacağız. Çünkü bu teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz. Öyleyse demokrasiyi parlamentomuza egemen kılmamız lazım" açıklamasını yaptı.

ÖZEL OKULLARA ZAM SINIRI GETİRİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında özel okullardaki fiyat artışlarıyla ilgili de konuştu. Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.