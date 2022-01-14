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Başkan Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

DHA

14.01.2022, 18:31

Başkan Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.