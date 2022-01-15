Başkan Erdoğan’dan Aydın’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Ülkemizin 250 milyon dolarlık ithalatının önüne geçecek, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacak kağıt fabrikamızı açtık. Ülkemiz ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yalan ve iftira dolu polemiklere değil, terör örgütünün payandalarıyla yürüyen siyasetçilere değil, eserlere ve hizmetlere ihtiyacı vardır. Ülkemiz ve milletimize kazandırdığımız eserlerimiz ile konuşmaya devam edeceğiz.

- Sizlerle samimi hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023'te bu işi Aydın'da artık bitirelim.

- Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü Cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla önü kesildi.

- Adnan Menderes son mektubunda ne diyor:

Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.



Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'



İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?





Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.

- Tek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si o günün hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir.

"BİZİ BU TEHDİTLERLE KORKUTAMAZSINIZ"

- Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir ur gibi kuşatan bu zihniyet her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Ülkenin bir adım ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir önerileri yok. Kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Bu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı?

Nereden geliyorsunuz diye sorsanız 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar? Ne yapacaksınız deseniz hiçbirinden ses çıkmaz. Bunların millet gibi, böyle bir derdi yok.

- Ekonomimizi hedef aldılar. Önce ekonomik kriz, sonra sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Önlemlerle bunu etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi, hayır. Kura endeksli TL mevduatı dedik, oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

İhracatta ne yaptık, gördünüz değil mi? Engellemelerine rağmen yaptık. Bu rakam inşallah 250 milyar dolara doğru çıkacak. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. CHP laf üretiyor.

Bu kez yurtiçi piyasalarda panik havası oluşturarak yapmaya çalıştılar. Yine gereken adımları attık.. Fahiş fiyatların ve enflasyonun milletimizi bunalttığını da biliyoruz. İnsanlarımızı asgari ücret, memur ve emekli zamları ile önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücreti hiç düşünmedikleri, tahmin bile edemedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti işte bu. Enflasyona karşı vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz.

Mesela az önce söyledim, ihracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir gerçekleşme ile tamamladık. Sanayicilerimiz kapasite artırıyor, üretim yapıyor. Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız bırakmamak, gelecek kaygısına sürüklememek için tüm imkanlaarımızı seferber ettik.

"ABD'DE GIDA ÜRÜNLERİNİ BİLE BULAMIYORLAR, TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR SORUN YOK"

Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyonlarla sağa sola yalpaladıkları bir dönemde Türkiye emin adımlarla yola devam ediyor. ABD'ye bakın enflasyon felaket. Gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok.

Turizmde bu sene hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız.

Sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Gübre ve mazot gibi küresel ölçekte belirlenen ürünlerde kuraklığın ortaya çıkardığı sıkıntılar moralimizi bozmamalıdır. Çiftçilerimizden ekilmedik tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Ambara giren her mahsul değerini bulacaktır. Hayvan üreticilerimiz ağırlarına iyi sahip çıkmalı, en küçük boşluğa müsade etmemelidir. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmadı.

"BAY KEMAL SEN BUNLARI BİLMEYECEK KADAR DA CAHİLSİN"

Bay Kemal Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin elektiriği çiftçilere bedava vereceğiz dedi. Aydın bir tarım kenti mi? Çiftçilerimiz burada mı? Bay Kemal 2023-2024'ü beklemeye de gerek yok. Ver belediye başkanına talimatı, hadi yapabiliyor ise hodrimeydan. Çiftçimize elektrik bedava verilsin. Hadi görelim. Az önce belediye başkanına bir nükte yaptım, 'Elektriği bedava vermeye başladınız mı?' dedim. O da bana nükte yaptı. Böyle bir şey yok. Elektiriğin yönetimi belediyede mi? Enerji Bakanlığı'nda sen bunu bilmeyecek kadar da cahilsin ya.

"BU YALANLARIN HESABINI 2023'TE BİRLİKTE SORALIM"

Söyleyin versinler bedava elektriği. Böyle bir yetkileri var mı, hakları var mı? Biz bu yalanlardan çok çektik. Gelin hesabını 2023'te beraber soralım.