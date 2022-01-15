PKK/YPG ÜYESİ iki kardeş tutuklandı

KOCAELİ'NİN Dilovası ilçesinde PKK/ YPG terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ağabey ve kardeşi, saklandıkları evde yakalandı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki köylerde yol kesip kimlik kontrolü yaptığı belirlenen M.M. (44) ile kardeşi M.M.'nin (26), örgütün askeri kanadında, sınır hattında silahlı faaliyetlere katıldıkları tespit edildi. Türkiye'ye giren iki kardeşin, önce İstanbul'a oradan da Dilovası'na yerleştikleri belirlendi. Saklandıkları eve yapılan baskında yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.