Savunma sanayiinde oyun kuran Türkiye

TCG Ufuk'un hizmete açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SÖZ SAHİBİ HALİNE GELDİK

Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşanmasıyla 2022'ye güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Savunmada bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını çevremizdeki hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi atılımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Yaptığımız atılımlarla bölgede söz sahibi bir ülke haline geldik.

4 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor, geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Donanmamızı daha güçlü kılacak birçok projeyi hayata geçirdik.



10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYORUZ

ENVANTERDE bulunan birçok deniz aracının günümüz şartlarına uygun şekilde modernize edildiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bu deniz araçlarımızın sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece bu gemimizin inşası yüklenici fırmamız STM'nin öncülüğünde 194 yerli firmamızın katkısıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı için de gemi ve botlar yapılıyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 deniz platformu ihracı gerçekleştirdik. Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz. Şimdi, bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz."





'DENİZLERDE GÜCÜMÜZ ARTACAK'

İNŞASI süren İstanbul ve ihalesine çıkılan 3 fırkateynin de yerli ve milli dikey atış sistemi ve hava savunma sistemleri olacağını söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki 2 yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu bu gemi sayesinde denizlerde de gücümüz artacak. Teşkilatımızın bir sonraki hedefi uydu sistemleri ile uzayda yerini alarak bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olacak. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız" dedi.