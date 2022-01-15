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Haberler Gündem Terör örgütü mensupları baskınlarda yakalandı

Terör örgütü mensupları baskınlarda yakalandı

15.1.2022

Terör örgütü mensupları baskınlarda yakalandı

İSTANBUL'DA yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK'nın ülkeye yönelik eylemlerinin deşifresine karşı geçtiğimiz dönemlerde yapılan operasyonlarda yakalanan PKK'lılarda ele geçirilen dokümanları arasında yeni belgelere ulaşıldı. Söz konusu dokümanları tek tek inceleyen polis, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için 10 ayrı ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin katıldığı baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.