Başkan Erdoğan, Aydınlılara seslendi: CHP’ye bedel ödetmelisiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün geldiği Aydın'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Aydın ziyaretine Söke ilçesinde kurulan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının açılışı ile başladı. Ardından Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, 1.4 milyarlık 110 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, Aydınlılara yatırımlar hakkında bilgi verdi ve CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan, Menderes'in mektubunu okuyarak başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

MENDERES'İN SON MEKTUBU

Cellatlarına bile merhametli davranan Menderes'e kıyanların, millete karşı sergiledikleri acımasızlığa, bu mektubun yazıldığı tarihten sonraki dönemlerde de sayısız defa şahit olduk. Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşizmi artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si, işte o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Onun için Aydın, bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın, inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes, mektubunda belirtiği gibi ölüyse bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başarmıştır.

1 MİLYAR 353 MİLYON YATIRIM

Biz Aydın'a olan sevgi, muhabbet ve kıymetimizi 20 yıla yakındır hizmetlerle, eserlerle ispatladık. Bugün de 92 dersliğe sahip anaokulundan liseye kadar her seviyedeki 11 okulun, üniversitenin, hastane ek binasının, psikiyatri binasının, eğitim ve iktisat fakülteleri binalarının resmi açılışlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Gençlik ve sporda 4 bin 400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 3 gençlik merkezini, 6 spor salonunu ve diğer yatırımları hizmete açacağız. Çeşitli ilçelere kazandırdığımız hastane binalarını, aile sağlık merkezlerini, ağız ve diş sağlığı merkezini, il sağlık müdürlüğü hizmet binasının da açılışını yapacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ'nin 206 konutunun, İller Bankası altyapı projeleri de yatırımlar arasında yer alıyor. Tarımda 360 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan Gökbel Barajı'nı, 4 sulama tesisini, dere ıslahı çalışmasını, 29 tarımsal destekleme, 9 gıda tesisi hibe projesi de hizmete girecek. Kuşadası Liman Başkanlığı Hizmet Binası'nı, Gar Binası ve köprü restorasyonu projelerini, enerjide, iletim hatları ve trafo yatırımlarını, içişlerinde karakol binalarını, çok sayıda sosyal tesisi, restorasyon projelerini, altyapı yatırımlarını, sanayide Aydın Organize Sanayi Bölgesi Atık Tesisi'ni, Diyanetin yapımını tamamladığı camileri ve diğer kurumların şehre kazandırdığı diğer yatırımları hizmete açacağız.

BUNU BİLMEYECEK KADAR CAHİL

Bay Kemal 'Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin elektriği çiftçilere bedava vereceğiz' dedi. Bay Kemal 2023-2024'ü beklemeye gerek yok. Aydın'da ver belediye başkanına talimatı, hadi yapabiliyor ise hodri meydan. Çiftçimize bedava elektrik versin. Hadi görelim. Az önce belediye başkanına bir nükte yaptım, 'Elektriği bedava vermeye başladınız mı?' dedim. Böyle bir şey yok. Elektriğin yönetimi belediyede mi? Enerji Bakanlığı'nda sen bunu bilmeyecek kadar da cahilsin ya. Böyle bir yetkileri var mı? Biz bu yalanlardan çok çektik. Gelin hesabını 2023'te beraber soralım.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FABRİKASINI AÇTI

BAŞKAN Erdoğan programına Aydın'ın Söke ilçesindeki Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının açılışı ile başladı. Dev tesis birinci etap yatırımında 800 kişiye istihdam sağlayacak, dolaylı olarak 4 bin kişiye iş sahaları açacak. Batı Kipaş Holding'e ait kağıt fabrikasının 200 bin dolar ihracat yapması hedefleniyor. 310 dönüm arazi üzerinde kurulu, günlük 3500 ton üretim kapasitesi, yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyon ton olarak hedeflendi.

450 MİLYON DOLAR KATKI

Açılış öncesi fabrika hakkında bilgi veren Erdoğan, kağıt fabrikasının Türkiye ekonomisinin cari açığına 450 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirterek, "Ülkemizin 250 milyon dolaklık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Tesisimiz böylece toplamda 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecek. Tesisimizin ikinci etabı inşallah yıl sonunda tamamlanacak. Toplamda bin 400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ekonomik katkıların yanında çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, 2. etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecek" dedi.

'TATLI SU SİYASETÇİLERİ'

FABRİKA açılışında hükümet olarak yerli yabancı ayrımına gitmeden, Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıktıklarını söyleyen Erdoğan, "Son 10 yılda kağıt üretimi için sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen bin 176 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlarla 25 bin ilave istihdamın önünü açtık. Hibe programlarıyla 176 milyon lira destek sağladık. Bu destekler firmalarımızın üretim kapasitelerini güçlendirmenin yanında ihracatın artmasına da katkı sunuyor. 2021 yılının 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatılmasının gerisinde işte bu destekler var. Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak, domates alan değil, Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. ABi'ye karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates, saman ithalatçısı yaftası vurmak cehaletten öte saygısızlıktır. Türkiye'nin üretim gücünden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum" dedi.

ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ'Nİ AÇTI

ERDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen partisinin İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Koçarlı'nın Çakırbeyli mahallesi Çine Çayı kenarındaki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sonrasında müzede öğrencilerl söyleşi gerçekleştirdi.

■ İHSAN KARATAŞ/ KAZIM YÖRÜKCE