Komandolar intikam aldı

ŞANLIUFRA'NIN Akçakale ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği ve 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlar sonucu 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Akar, "Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta aştığını söyleyebiliriz. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İHA'LAR BULDU OBÜSLER VURDU

BAKAN Akar'ın açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, hassas şekilde belirlenen hedefler, İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Sivil halkı kalkan olarak kullanmayı amaçlayan teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Operasyonda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün, sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.