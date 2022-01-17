Adnan Menderes’in vasiyeti yerine getirildi

Aydın'da toplu açılış töreninde yapımları tamamlanan 1 milyar 353 milyon lira tutarındaki 110 yatırımı açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valiliği tarafından Türkiye'de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırılan müzenin açılışına katıldı. Müzenin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

"ÇALIŞMALARIMIZ BENZER"

MENDERES'İN Yassıada günlerinde "Çine çayının kenarında söğüdün altını özlüyorum" dediği memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Çine çayının kenarına Anıt müzesi Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştı. Erdoğan, önceki gün Aydın programında anıt müzenin açılışını gerçekleştirerek merhum Başbakan Adnan Menderes'in vasiyetini yerine getirdi. Erdoğan'ın, Adnan Menderes'in 1950-1960 yıllarında başbakanlık yaptığı dönemdeki çalışmalarının sergilendiği bölüme büyük ilgi gösterdi. Menderes'in kullandığı makam aracı, traktör ve birçok şahsi eşyasının sergilendiği müzede, Erdoğan en büyük ilgiyi, 1950-1960 yıllarında başkanlık yaptığı dönemdeki çalışmaların sergilendiği bölüme gösterdi. Başkan Erdoğan, "Merhum Menderes'in 10 yıllık başbakanlığında yapmış olduğu icraatlar, barajlar, köprüler ve yollar bizim 20 yıllık iktidarlık dönemimizdeki çalışmalarımıza benziyor" dedi. Açılışa, Adnan Menderes'in torunu Dr. Adnan Menderes, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve çok sayıda sevenleri katıldı.

■ İHSAN KARATAŞ