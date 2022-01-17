‘CHP faşizmin kıyılarında dolaşıyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adnan Menderes Müzesi'nde gerçekleştirilen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ndeki konuşması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devlet inşa edilirken pek çok zorlukla karşılaşıldığını anlatan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP, sadece zihniyet olarak değil fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Envai çeşit kılıfla üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor ve ister istemez yutkunup kalıyoruz. Türkiye'yi siyasette, ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitip tükenmek bilmeyen oyunlarıyla geçen yıllarımızın ardından üzülmemek elde değil" dedi. Başkan Erdoğan, söyleşide gençlerin sorularını da yanıtladı. Menderes'in izini takip ederek eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda neler yapabileceklerini düşündüklerini kaydeden Erdoğan, "Tarım, artık devletlerin, atması gereken en önemli adımıdır. Petrol filan ayrı bir konu ama tarım, varsa yoksa en önemli çıkış yolu. Bizim de bu dönemde tarım üzerindeki yatırımlarımız çok çok farklı olacak. Tarımla beraber Allah nasip ederse Karadeniz'den petrolümüzü çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak" diye konuştu.4

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