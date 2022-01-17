Kayyum partisi CHP

CHP İzmir İl örgütünde "kayyum" dönemi yaşanıyor. Pek çok ilçe başkanı ve yönetimini görevden alan veya istifa ettirten ve yerlerine kayyum atayan İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimi, görevden alınanların yerine gelecekleri belirlemek için kongreye gitme konusunda ayak diriyor. Şu an Kınık, Torbalı, Tire ve Bayraklı ilçeleri Yücel'in atadığı kayyumlarla yönetiliyor. En son Deniz Yücel'in Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile bu dört ilçedeki olağanüstü kongreler için yaptığı görüşmeden umutlanan 4 ilçe örgütü üyeleri, yine hayal kırıklığına uğradı.

BELİRSİZLİK YAŞANIYOR

SALICI'YLA görüşmesinin ardından önceki akşam İl Yönetimi'ni toplayan Yücel, 4 ilçedeki kongre tarihlerini yine tam olarak netleştirip açıklamadı. Bu arada CHP Genel Merkezi'nin olağan il ve ilçe kongrelerini erken seçim beklentisi nedeniyle erteleyen bir karar alması, olağanüstü kongre yapılması gereken bu 4 ilçede sandık başına gidilip gidilmeyeceği konusunu da iyice belirsizliğe itti. Yücel'in bu kararı gerekçe göstererek bu 4 ilçede seçime gitmeyebileceği konuşuluyor.

KINIK AYLARDIR KAYYUMDA

EN uzun süreli kayyum CHP Kınık'ta görev yapıyor. Yücel, Kınık'ta eski İlçe Başkanı İsmail Yılmaz'ı istifa ettirdi. Yılmaz'ın istifasının ardından ilçe yönetimi toplanarak, Hüseyin Kocabaş'ı başkan olarak seçti. Kısa süre sonra istifa eden Kocabaş, başkanlıktan düştü. CHP İzmir İl Başkanlığı Kocabaş'ın yerine geçtiğimiz Mart ayı başında Ahmet Kanat'ı, Kınık İlçe Başkanı olarak atadı. Kınık'ta hala kongre yapılmadı. En son Ağustos ayında yapılmak istenen ilçe kongresi de iptal edildi. Bu iptal kararının ardında İsmail Yılmaz'ın tek ve en güçlü aday olarak öne çıkması nedeniyle alındığı ifade edildi.

TORBALI'DA DA İSYAN VAR

TİRE'DE Hakan Şenoyar, yaptığı çıplak kadın paylaşımının ardından İl Yönetimi tarafından görevden alındı. Geçtiğimiz Ekim ayında yerine eski ilçe başkanı Şenol Sardoğan, Tire İlçe Başkanı olarak atandı. En son Torbalı'da da İlçe Başkanı Erol Günaydın, Yücel ve ekibi tarafından yönetimiyle birlikte görevden alındı. Yerine ise Övünç Demir atandı. Torbalı'da Günaydın ve onu destekleyenler geçtiğimiz günlerde ilçe kongresi tarihinin bir an önce açıklanması için eylem bile yaptı ancak tarih hala belirlenemedi. Bu arada Bayraklı'da da İlçe Başkanı Pınar Susmuş yönetiminin istifalarla düşmesinin ardından Necati Şahin başkanlığında atanan kayyum görevine devam ediyor.

■ ERHAN GÜLENÇ