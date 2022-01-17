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Son dakika: 'Eren-Kış 15' operasyonu başladı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1440 personel görev alıyor.

17.01.2022, 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022, 14:24

Son dakika: ’Eren-Kış 15’ operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.