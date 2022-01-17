Soyer’in maaş bağladığı profesörün skandalları

Yeni Asır'ın, sözde barış bildirisi olarak lanse edilen açıklamaya imza attıktan sonra görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, Paris'e yerleşmesine ve yılın büyük bölümünde bu kentte yaşamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den maaş almaya devam ettiğini ortaya çıkardığı haberi büyük yankı buldu.

ZAFER İŞARETLİ HDP DESTEĞİ

Skandala tepkiler yağarken gözler de yeniden Soyer ve Uysal'a çevrildi. Yeni Asır, halen Fransa'da Sciences Po Üniversitesi'nde profesörlük yapan ve bu ülkedeki gözlemleriyle ilgili medyada yazılar yazan Uysal'ın skandal icraatlarını derledi. Uysal'ın 11 Mayıs 2015'teki bir paylaşımında zafer işareti yaparak oyunu PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'ye vereceğini açıklaması dikkat çekti.

SOKAK SİYASETİ İSTİYOR

2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni katliam yapmakla suçlayan sözde barış bildirisini 1100 akademisyenle birlikte imzalayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Uysal, son dönemde HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin sokağa çıkmama yönündeki söylemine de sert tepki gösteriyor ve 'sokak' siyasetini savunuyor. Selahattin Demirtaş'a destek verdiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Uysal'ın Türkiye ile ilgili nefret dolu paylaşımları da bulunuyor.



İŞTE AYŞEN UYSAL'IN VUKUATLARINDAN BAZILARI:

1. DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADI:

2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katliamcı' diyen sözde barış bildirisini imzaladı. Bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritası oluşturmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





2.CHP'NİN SOKAĞA ÇIKMAMASINA ÇOK KIZIYOR:

Prof. Dr. Ayşen Uysal, 7 Ocak 2022'de yayınlanan bir röportajında sokağa çıkmayan CHP'ye çok kızdı. "CHP üst aklı sokak siyasetini normalleştiremiyor" sözlerini dile getiren Uysal, "Bir anayasal hakkı tıpkı iktidar partisi gibi değersizleştirip hatta kriminalize ettiğinden dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer almayı hak ediyor" şeklinde konuştu.



3. URLA'DAKİ KAYYUMA SKANDAL YORUM:

Ayşen Uysal'ın Urla'da FETÖ'den tutuklanan ve görevden alınan CHP'li eski Başkan Burak Oğuz'un yerine kayyum atanmasıyla ilgili skandal bir yorum yaptığı da ortaya çıktı. Uysal, 22 Aralık 2019'daki paylaşımında "Urla belediyesine kayyum atanması ve Urla seçmeninin sonrasındaki tepkisizliği 'Türkler, Kürtler de aynı haklara sahip olmasın diye kendi yetki ve sorumluluklarından vazgeçiyorlar' diyen Bekir Ağırdır'ı nasıl da doğruluyor" sözleri dikkat çekti





4.HESAP SORACAKMIŞ:

Prof. Dr. Ayşen Uysal, sosyal medyada yaptığı başka bir paylaşımında ise Türkiye'nin korona virüse karşı başlattığı ve başarıyla yürüttüğü aşılama çalışmalarına da laf etmekten geri durmadı. Uysal, paylaşımında, "Sıramızı bekleyeceğiz dedikten sonra ilk fırsatta aşılanmalarından başlayacağız işe. O aşıların hesabını soracağız her şeyden önce" ifadesiyle nefretini ortaya koydu.

ERHAN GÜLENÇ

Paris’te yaşayıp Soyer’den maaş alıyor