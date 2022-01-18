‘Kim dara düştüyse Türkiye yanına koştu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a gitti. Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve Rama daha sonra, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından inşa edilen konutların teslim törenine katılmak üzere Laç şehrine hareket etti.

522 KONUTLUK PROJE TESLİMİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Arnavutluk'un Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz" dedi.

"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYDİK"

İki ülkenin kardeş olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılayımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk" diye konuştu.

"HER DAİM YANINIZDAYIZ"

Erdoğan sözlerini, "Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz dostluk ilanihaye devam edecektir" diyerek tamamladı. Törenin ardından Başkan Erdoğan'a Laç şehri fahri hemşehrilik beratı ve teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarınn bulunduğu bölgede, Erdoğan'ın isminin verildiği meydanın açılışı yapıldı. İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

ARNAVUTLUK'A FETÖ UYARISI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta yayımlanan Panaroma Gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makalede terör örgütü FETÖ'nün bu ülkedeki varlığına işaret eden Erdoğan makalesinde, "Türkiye'de darbeye teşebbüs etmiş böylesi hain bir örgütün Arnavutluk'ta faaliyet göstermesi Türk halkını üzmektedir. Ayrıca bu örgütün Arnavutluk'ta da benzer eylemlere girişme tehdidi bulunmaktadır. Umuyorum ki, Türkiye ve Arnavutluk kazan-kazan ilkesi temelinde bir dostluk ve ortaklık ilişkisini gelecek nesillere çok daha güçlü şekilde aktaracak ve bu iş birliği daha güzel günlere yelken açacaktır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK ARASINDA 7 İS BİRLİGİ ANLASMASI

TÜRKİYE ile Arnavutluk arasında afet ve acil durum yönetimi, medya, devlet arşivleri, kültür ve sanat, güvenlik, gençlik ve spor ile protokol alanında 7 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmalar, Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE