Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi

BEŞİKTAŞ taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile firariler eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davaya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayla devam edildi.

CHP HEYETİ DESTEĞE KOŞTU

SANIK Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala'nın arkasında şu var, bu var.' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz." dedi. Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf

ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan sanıklara destek olmak için adliyeye gelen CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmada izleyici olarak yer aldı.