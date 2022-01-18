Sırbistan ile önemli anlaşmalar imzalandı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İşbirliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı şekilde ele aldık. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Sırbistan ise Alanya ve Bursa'da Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardı. Salgının etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLARI YAKALAMAKTIR"

Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

"YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON DOLARDA 250 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

Yatırımlarımızın toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

"SIRBİSTAN'IN BOSNA-HERSEK'İN EGEMENLİĞİNE VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik. Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir.

"KRİZİN AŞILMASI İÇİN ULUSLARARASI CAMİANIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİ AŞİKADIR"

Bosna-Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz de sizleri önümüzdeki aylarda Belgrad'da görmek isteriz. Bugün önemli konuları konuştuk. Bölgesel konuları ele aldık. Bütün bölgesel konularla ilgili ortak bir çözüm bulmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi istikrar ve güvenlik son derece önemli.

Ülkelerimizi ileri götürmemiz gerekiyor, geçmişe değil. Geçmişten öğüt almamız çok önemli fakat daha iyi gelecek oluşturmalıyız. Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Geçen sene ticaret hacmimiz tarihinde en büyük ivme yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli işbirliği toplantısında, yüzde 34'e yakın artışla rakam 2 milyara geldi, hedefimiz 5 milyardır.

Türkiye'nin Sırbistan'da çok önemli yatırımları var. Özellikle otoyol, Saraybosna'yı Belgrad'a bağlayan yolu bitiriyoruz. Orada köprü yapılıyor. Bunu Türk şirketi yapıyor. İnşallah yakında çok değerli dostum Erdoğan'ı orada karşılayacağız

Birçok yeni projeler yapacağız ileride. Bulgaristan üzerinden doğalgaz geliyor. Orada yeni fikirler ve işlerimiz olacak. Özellikle enerji kaynaklarını nerede yapacağız, bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Kültür alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Ankara'ya direkt uçuşların olması çok önemli bizim için. Buradan Türk işadamlarını Sırbistan'a götüreceğiz. Sırbistan'dan gelenler sadece İstanbul'u değil Ankara'yı da görmeleri gerekir. Ankara çok çok güzel bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanını burada vizyonunu gerçekleştirmiş. Karadeniz, Akdeniz'i bizim insanlarımız görmeleri lazım. Ben de burada insanları güzel kentlerimize, dağlarımıza, kültür merkezlerimizi görmelerini tavsiye ederim"