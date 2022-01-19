Haberler Gündem Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen yoğun gündemli Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Ekonomi başlığının ilk sırada yer aldığı toplantıda piyasalardaki son durum, sağlık ve koronavirüs konusu da değerlendirildi. 20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.