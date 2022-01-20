Başkan Erdoğan’dan 51. Muhtarlar Buluşmasında bir müjde daha

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Konya, Mersin Sakarya, Samsun, Sivas ve Yozgat illerinden gelen muhtarlarla birlikte olduklarını belirten Erdoğan, "İlk toplantımızı Ocak 2015'te yapmıştık. Mayıs 2019 tarihine kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdik. İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın yüz yüze bir araya gelme imkanı bulduk. Bugün de 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Bu hiçbir cumhurbaşkanın, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin başaramadığı bir rekordur" dedi. Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlatan ve muhtarlarla bir müjde daha paylaşacağını aktaran Erdoğan, "Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca 1726 tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık. Muhtar maaşı 4 bin 250 TL'ye çıkarıyoruz" diye konuştu.

YENİ MUHTARLIK BİNALARI

Bir başka önemli çalışmanın da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili olduğunu dile getiren Erdoğan, "Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz. Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek korona virüse, gerek sel ve yangına karşı verdiğimiz mücadelelerde muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar" dedi.

KADIN MUHTARLAR GELECEK

Konuşmasında bir sonraki toplantıyı kadın muhtarlarla yapacaklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim muhtarlarımızla buluşmalarımız hasret giderme yanında ülkemiz ve milletimizin meseleleriyle ilgili görüşlerimizi paylaşma vesilesidir. İlk toplantımızdan bugüne ülkemizdeki son 7 yıldaki hadiseleri birlikte değerlendirdik. Öyle ki muhtarlar buluşmalarımız ülkemizin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak demokrasi tarihimize geçmiştir. Bu, bizi sevmeyenlere bir ders oluyor. Biz birbirini sevenlerle bu yolu yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

'20 ARALIK TEDBİR PAKETİYLE PANİK HAVASINI DAĞITTIK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 20 Aralık'ta serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde açıklanan tedbir paketiyle panik havasını dağıttıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Kur korumalı mevduata katılım 163 milyar lira olmuştur" dedi.

YENİ Ekonomi Modeli'nde çalışmaların süreceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardaki dalgalanmaları yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmayacağız. Ülkemize zarar verenleri, kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşa edilmesinde bize desteklerini veren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, "İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin polemiklerle, kavgalarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye 20 yılda kurduğu güçlü altyapı sayesinde küresel sınamalara hiç hazırlıklı olmadığı kadar hazır bir dönemden geçmektedir. Küçük sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı artık geride kalmıştır. Milletimizin gücü, devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan devam edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

YASTIK ALTI ALTIN EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

"DEVLET iç borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik" diyen Erdoğan, "Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. İsteyen vatandaşlarımızın bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane bazındaki altınlarını fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Tutarı 250 milyar lirayı, katılımcısı 13.2 milyon kişiyi bulan BES sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten 30'a çıkartan kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda" dedi.