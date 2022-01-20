“Bosna Hersek’in kaderi Erdoğan’ın desteğine bağlı”

BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'teki yerel siyasetçilerin diyaloğu için Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırp lider Vucic ve Hırvat lider Milanovic'i işaret etti. Vucic'in Türkiye ziyaretinden memnun olduğunu dile getiren Dodic, "Erdoğan ve Vucic'in Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'nın korunması için yaptıkları açıklamalardan memnunuz. Erdoğan ve Vucic'in de desteklediği sorunların diyalog yoluyla çözülmesi adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bu diyaloğa destek vereceğim" dedi.

'SEÇİMLERDEN SONRA OLABİLİR'

SIRP Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek'teki üç kurucu milletin temsilcileri arasındaki diyaloğa destek vereceğini vurgulayan Dodik, "Sorunların 3 liderin ara buluculuğu ile çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek'in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic'in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır. Sırbistan'da yakın zamanda yapılacak seçimlerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç liderinin bir araya getirilmesi ve liderlerle bir toplantı yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.