Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ’Seçmeli Ders’ açıklaması! Tercih süresi uzatıldı...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.