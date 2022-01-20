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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Seçmeli Ders' açıklaması! Tercih süresi uzatıldı...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

20.01.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022, 10:36

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ’Seçmeli Ders’ açıklaması! Tercih süresi uzatıldı...
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.