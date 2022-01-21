Bakan Özer: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir

Son dakika... Her yıl olduğu gibi sömestr öncesi karne heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler ilk döneme ilişkin notlarının olduğu belgelerle sömestra merhaba diyecek. Yarıyıl tatiline girecek öğrencilerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

Koronavirüs vakaları nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı, yüz yüze eğitim sürecek mi? soruları yanıt buldu.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 70 binin üzerinde seyreden koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakan Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" ifadesini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okullarda 2. dönem ise 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.