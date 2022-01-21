‘Terör örgütüne ofis açmak ateşle oynamaktır’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Liimets, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türk işadamlarını Estonya'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Estonya'dan da ülkemize hem girişimci hem de turist bekliyoruz. Eğitim alanında da iş birliğimizi geliştiriyoruz" dedi.

'BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİZ'

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin PYD/YPG'ye ofis açma izni vermesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef terör konusunda 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışını daha sık görmeye başladık. Terör örgütlerini bugüne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk. Hiçbir terör örgütünü desteklemedik. Yunanistan'da halen DHKP-C'liler var. Orada eğitilen DHKP-C'lilerin dönüp de Türkiye'de terör saldırıları gerçekleştirdiği ispatlandı. FETÖ'cüler orayı sığınmacı ülke olarak görüp, orada yaşıyorlar. Terör örgütlerine ofis açtırmak, ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin PKK'ya desteğini biz biliyoruz, gizli bir şey değil. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz; bu bedel de ağır bir bedel olur" dedi.