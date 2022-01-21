Teröristbaşının salınacağını iddia eden Akşener’e Çelik’ten tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teröristbaşının hapisten çıkarılacağı yönündeki çirkin iddialarını değerlendirdi. Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadıklarını ve bu sözlerin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Erdoğan'ın terörle mücadele iradesinin teröre ve teröristbaşlarına geçit vermeyeceğini herkesin bildiğine işaret ederek, "Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır. Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını, solunu kontrol etmelidir" açıklamasını yaptı.

'CUMHUR İTTİFAKI TAVİZSİZDİR'

"İTTİFAKLARINDA, PKK/PYD/ YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var, iyi saymalıdırlar" diyen Ömer Çelik, "Asılsız iddialar yaymak sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELENİN ARKASINDAKİ İRADE'

BAŞKAN Erdoğan'ın hem başbakanlığı döneminde hem de şimdi teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki irade olduğuna vurgu yapan Ömer Çelik, "İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.