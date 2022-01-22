Akar Irak sınır hattında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Irak sınırındaki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Bakan Akar, Afrin merkezine yapılan ve sivil insanların hayatını kaybettiği terör saldırısına değinerek, "Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz" dedi.