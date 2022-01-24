AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Uzundere mağdurlarını pinpon topuna çevirdiler

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Karınca Modeli Saha Çalışması', Karşıyaka'da yapıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı programın gündeminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere ve Cumhuriyet mahallelerinin kentsel dönüşümü, Buca Metrosu'nun ihale tartışması ve Meslek Fabrikası ile toplu ulaşımda kart uygulaması vardı.

'İZMİR ZAMAN KAYBEDİYOR'

İZMİR'DE toplu ulaşımda kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile temassız ödeme dönemini Türkiye'de bir ilk olarak duyuran Soyer'i eleştiren Sürekli, "Bu sistem yıllardır önce bizim, sonra kendi partili belediyeleri tarafından zaten uygulanıyor ama bunu kendi keşfetmiş gibi lanse etmekten imtina etmiyor. Mevcutta, devraldıkları işleri tamamlayamayan, tek başına çözüm ve proje üretemeyen bir yerel yönetim var. Uzundere dönüşümü 9 yıldır kangrene dönüştü. Mağdurları pinpon topuna çevirdiler" dedi. Sürekli, "İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok" diye konuştu.