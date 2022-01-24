Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 8-14 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 Vaka Sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Koca, paylaşımında, "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATİN VAKA TABLOSU!

Sağlık Bakanlığı her gün vaka sayısını da paylaşıyor. Beklenen 23 Ocak tablosu yayımlandı. Buna göre 65.503 yeni vaka tespit edildi ve 185 kişi ise vefat etti.