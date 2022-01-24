Dikili’de büyük talan sürüyor

İZMİR'İN gözde tatil merkezlerinden biri olan Dikili'de CHP'li belediye, ilçedeki arazileri halkın hizmetine sunmak yerine satarak talan etmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez 1,5 yılda aralarında arsa, tarla, zeytinlik gibi arazilerin bulunduğu yaklaşık 324 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazı 40 milyon TL bedelle satışa çıkaran Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şimdi de bir müteahhite yüzde 50 kat karşılığı verdiği denize sıfır arsadaki 15 daire ile yine Çandarlı'nın en güzel yerindeki ada mevkiindeki arsa satışını meclise taşıdı.

'HALA BORÇ BATAĞINDA'

Komisyonlarda görüşülerek Şubat ayı meclis toplantısına karar verilecek olan satışlara tepki gösteren Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan Yeni Asır'a konuştu. Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün bugüne kadar ilçeye bir çivi bile çakmadığını, aksine halkın hizmetine sunulması gereken arsaları satışa çıkardığını Çandarlı'da vatandaşların düğün salonu bile yok. Bu arsalarda sosyal tesis yapılması gerekir. Satılmasına rağmen halen belediye borç batağında ve hiçbir hizmet üretilmiyor. Bu yanlış karardan acilen dönülmesini istiyoruz. Meclis üyelerine de buradan sesleniyorum. Çok açık söylüyorum eğer bu kararın altına imza atarlarsa Çandarlı'ya ihanet etmiş olurlar. Biz bu konuda 28 Ocak Cuma günü Dikili Belediye binası önünde satışlara tepki olarak bir eylem düzenleyeceğiz. Ayrıca hukuki olarak da satışların durdurulması için dava açacağız" diye konuştu.



40 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETMİSTİ

DİKİLİ Belediyesi'nin, CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün koltuğa oturduğu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra 1.5 yılda 8 ayrı ihale ile toplam 323 bin 893 metrekare büyüklüğünde 95 arsa, 32 tarla, 8 zeytinlik, 1 fıstık çamlığı ve 1 kargir evi satışa çıkardığı belirlenmişti. Toplam 38 milyon 212 bin 500 TL muhammen bedelle satışa çıkan taşınmazlardan belediyenin elde ettiği gelirin 40 milyon TL'yi aştığı ortaya çıkmıştı.

EN DEĞERLİ YERLER

HIZINI alamayan Kırgöz, bu kez de Çandarlı'daki belediyenin arsa ve gayrimenkullerine göz dikerek şimdi de bir müteahhite yüzde 50 kat karşılığı verdiği denize sıfır arsadaki 15 daire ile yine Çandarlı'nın en güzel yerindeki ada mevkiindeki arsa satışını meclise taşıdı. Belediye meclis tutanaklarında her ikisi de deniz sıfır olan 1599 ada 4 parsel ve 1528 ada 12 parseldeki 15 adet daire olarak geçen yerlerin satış girişimi Çandarlı halkının tepkisine neden oldu.

TOLGA TEKİN