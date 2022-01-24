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FETÖ’nün 4 yıldır firari ablası yakalandı

24.1.2022

FETÖ’nün 4 yıldır firari ablası yakalandı

ANKARA'DA polis ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme' suçundan arama kaydı bulunan, örgütün 'muhasebeci' ablası olduğu belirlenen ve 4 yıldır firari olan Nazlı A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Nazlı A'nın Çankaya'da kayıtsız adreste saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Nazlı A'nın saklandığı adrese gitti. Polisleri fark eden Nazlı A, ikinci kattaki evin penceresinden arka bahçeye atladı. Kaçmaya çalışan Nazlı A. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.