Kılıçdaroğlu ve Akşener’in maskeli balosu

Millet İttifakı tıkandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener maskeli balo oynuyorlar. Bakmayın siz birbirlerine yaptıkları sürpriz ziyaretlere, ortak yemeklere... Oynanan maskeli baloda Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşaner, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasındaki taktiklere, çalımlara, kafaya alma girişimlerine tanık olmaktayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten başka dertleri olmayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başını çektiği Millet İttifakı, kendi aralarında ilginç toplantılar ve ziyaretler yaparken aziz milletimize, 'Aralarında çok iyi anlaşıyorlar' imajı vermek için bir maskeli balo sahneye koyuyorlar. Perşembe akşamı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'nun aniden düzenledikleri ortak yemeklerinden başlayalım maskeli baloyu anlatmaya. Bu ortak yemekte CHP yandaşları adeta bayram havasına girdiler. Gazete, televizyon ve sosyal medyada havalara uçtukları gözleniyor. 'Millet İttifakı genişliyor' naraları atıyorlar. Son 10 gündür, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu arasındaki, "ev ziyareti" ve "akşam yemeği" buluşmaları Ahmet Davutoğlu'nu kafaya almaktan başka bir şey değil. Tıkanma noktasına gelen Millet İttifakı'nın nefes borusunu maskeli balo ile açma çabası... Öyle bir balo ki, Ahmet Davutoğlu ipleri ele geçirmiş, bir taraftan egosunu tatmin ediyor, diğer taraftan Millet İttifakı'nın isminin değiştirilmesinden, önümüzdeki seçime yönelik olarak, partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı"nın zevkini yaşıyor. 6 parti arasındaki heyet görüşmeleri tıkanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 liderin ortak resim vermesi hayali yerine gelmiyordu. Kılıçdaroğlu panikledi. Koşarak Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ardından Akşener, Davutoğlu'nun evine gitti. Davutoğlu, 'Millet İttifakı ismi değişsin, sığıntı olmak istemem' diyordu. Millet İttifakı'nın genişleme hayalini devam ettirmek için bu sefer ikisi birlikte Davutoğlu'nu ikna için ortak yemek yediler, resim verdiler. İşler yoluna girdi mi? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan'ı kafaya almaya yönelecekler. Kovid nedeniyle Temel Karamollaoğlu, evinden ortak yemekleri, ziyaretleri takip ederken, DP'li Gültekin Uysal ortak yemeklere çağrılmamasının sıkıntısını içine atarken maskeli balo devam ediyor.

İYİ PARTİ'DEN CHP'Lİ BELEDİYELERE SUÇLAMA

Liderleri ortak resimler vererek, 'çok iyi anlaştıkları' imajı vermeye çalışırken, İYİ Parti milletvekili, Yeniçağ Gazetesi patronu Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri öyle bir tersledi ki, sormayın. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeler ve başkanlarına tepki göstererek, "CHP'li belediyeler ve başkanları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. CHP'li belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il, ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez. Aynı yaklaşımın sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" dedi.

KANDİL, CHP'Yİ RAHATLATMA TEZGAHINDA

Maskeli balo CHP ile HDP-PKK arasında da sürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın kiralık Kandil çete başları, CHP'yi rahatlatma taktikleri gözleniyor. HDP sosyalist-marksist partilerle 3'üncü ittifak kurarak, güya CHP ile ittifak yapmıyorlarmış imajı verme tezgahındalar. Derin ABD'nin talimatları doğrultusunda Kandil ve HDP'nin, 3'üncü ittifak kursalar bile Millet İttifakı karşısına cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları biliniyor. Millet İttifakı'nın destekçisi Alman Deutche Welle'ye konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isimde buluşursa kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" açıklamasını yaparak Kandil-HDP'nin amacını gösterdi.



SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yapımı maskeli balo oynanıyor. Baloya Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da katılma taktikleri içinde. NE KOALİSYON AMA... İÇLERİNDE BİRBİRLERİNİ YİYORLAR, ÇALIMLAR ATIYORLAR. DIŞA SEMPATİK RESİMLER VERMENİN TELAŞI İÇİNDELER. BAŞKAN ERDOĞAN'I DEVİRMEKTEN BAŞKA DERTLERİ OLMAYAN 6 MUHALİF LİDERİN, MASAYA NASIL OTURACAKLARINDA

BİLE ANLAŞAMADIKLARINDAN TUTUNUZ, TÜRKİYE'Yİ NASIL İDARE EDECEKLERİ BİR MEÇHUL. MİLLET İTTİFAKI, MEÇHULE

GİDEN BİR GEMİ. TİTANİK GİBİ YOL ALIYORLAR.