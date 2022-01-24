AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Kameralar karşısına geçen Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

SÖZCÜ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Genç kardeşlerimiz uzay programlarına büyük ilgi duyuyorlar. Net Konuşalım toplantıları genel merkezimizin faaliyetleri kapsamında daha çok yaygınlaştırılacak devam edecektir. Teknoparklarda çalışma yapılıyor. Verilen destekler pek çok girişimcilerimizin iş geliştirmelerine imza attığını görüyoruz. Bu konu Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'nin bir dijital devrim gerçekleşmesine yol açmıştır.

Türkiye bu konunun tüketim boyutunda olmayı reddetmiş, bir oyuncu olarak yerini almıştır. Bu dijital yollar ülkemizin yeni ufuklara ulaşmasına imkan verecektir. Bu konuyu MKY'mızın büyük bölümünü ayırdık. Burada yapılan arsa alım satımlarından diğer konulara kadar kapsamlı değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımızın bu konuda geniş bir vizyonun tartışılmasını, hukuki altyapısının oluşturulması konusundaki talimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz forumla birlikte taçlanacaktır.

KRİPTO PARALARA DÜZENLEME GELİYOR

Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur. Fakat bu mesele artık şaşırtıcı olmanın da ötesin geçmiştir. Hükümetimizin gerçekleştirdiği bu devrimler ülkemizin değişimine çok büyük katkılar sağlıyor fakat muhalefet bunun farkında olmuyor. Bir vizyon geliştirmek, var olanın üzerine ne koyabildiğinizle ilgilidir.

Sayın cumhurbaşkanımızın şu anda uluslararasındaki siyasetin gündeminde olan Ukrayna kriziyle ilgili nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkes görüyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların dünyada büyük bir yankı uyandırdığını ifade etmek isterim. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin bir tarafına hitap edebilen yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Ama cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden diplomasi ortaya koyuyor.

"AB KRİZİN ÇÖZÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDEMİYOR"

AB Rusya Ukrayna krizinin çözümüne öncülük edemiyor. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

KKTC'de seçimler gerçekleştirdi. Bu KKTC demokrasinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. İşleyen bir demokrasi ile KKTC burada yoluna devam etmektedir.

Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ediyoruz. Geçenlerde dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım. Bu çocukların çoğu 15 yaşından küçük, yarısı kız çocuğu, bazıları engelli. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelerinden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor. Afganistan'da geçmişte çeşitli ülkeler kendilerine bir siyasal hakimiyet alanı açmak için vekalet savaşları yürüttüler. Bunu yaparken bir terör örgütünü diğer terör örgütlerine karşı kullandılar. Tüm bunlara baktığınızda bundan ders alınmadığını, bu şekilde kullananların hepsi birbirine zıt ülkeler, her biri Afganistan'da hezimete uğradı.

SEDEF KABAŞ'IN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEYECEK AHLAKSIZ BİR ŞEYDİR

Biz dünyanın çeşitli yerlerinde aşırı sağcıların, faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı yaptıkları nefret suçunu Türkiye'de de görmeye başladık. Gazeteci sıfatını taşıyan Sedef Kabaş'ın yaptığı kabul edilemeyecek ahlaksız bir şeydir. O ifadelerin kullanılması ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Milletin ortak iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığına yönelik yaklaşım. Keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak doğrusunu söylemek gerekirse fikir hürriyetini istismar etmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım: Aynı sözler sizin liderlerinize söylense, çalıştığınız kuruma söylense bunu kabul eder misiniz? Bu asla kabul edilemeyecek, kabul edenin fikir hürriyetinden bir şey anlamadığını gösteren örnektir. Teşkilatlarımız bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur. AK Parti, hukuki mücadelesini sürdürecek. Nefret suçlarının bu kadar kolay işlenmesi nefret suçlarının himaye edilmesi sayesinde oluyor.