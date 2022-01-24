‘Oğlum sen gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 876. gününde de devam ediyor. 2017 yılının Mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri evladını aradığını ifade eden anne Ayten Elhaman, evladına "teslim ol" çağrısı yaptı. Elhaman, "Bütün gençlere sesleniyorum, HDP'ye inanmayın, PKK'ya kanmayın, kaçıp gelin burada güçlü devletimiz var. Oğlum Bayram, sen gelene kadar biz, burayı terk etmeyeceğiz" dedi.