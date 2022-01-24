Süleyman Soylu: “Dağdaki silahlı terörist sayısı 150’nin altına indi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına geldi. Eylem sayısı 2014'de 2 bin 814'tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141'e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.

SORULARI DA YANITLADI

Soylu, gençlerin yönelttiği soruları da yanıtladı. Bir şehidin kız kardeşinin "Yurdun iç güvenliğini korumak, kamu düzenini sağlamak için gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Bu icraatları yerine getirirken en çok ne sizi motive ediyor?" sorusuna Soylu, şu cevabı verdi: "Birincisi, dün Diyarbakır annelerinde 34'üncü buluşma oldu. Türkiye'yi terörden arındırdık. Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle buluşmasını istiyoruz. Vali olmalarını, bakan olmalarını istiyoruz. Ülkemizin çok büyük zenginlikleri var. Bu zenginliklerini devam ettiren bir ülke var. Terörden arındırdığın zaman, terör örgütünü devreden çıkardığın zaman, her şey değişiyor. Devletin yapması gereken, terör örgütü ile milletin arasını ayırmak" diye konuştu.

AFGANİSTAN'A YARDIM TRENİ

Soylu ayrıca Afganistan'a bir yardım treni gönderileceğini ve hafta içi yola çıkacağını açıkladı.