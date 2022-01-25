Erdoğan’dan barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN talimatları ile Türkiye dış politikada yeni bir dönem başlattı. "Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi" olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar adım adım hayata geçirilmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı. Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve körfez ülkeleri olarak sıralandı.

AZINLIKLAR İLE TOPLANTILAR

Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Ardından KKTC konusunda net tavır ortaya koyuldu. Karşılıklı uçak seferlerinin başladığı Ermenistan ile ilişkilerin ısınması ve turistik amaçlı olarak bazı köprüler başta olmak üzere tarihi yapıların restore edilmesi gibi konular üzerinde de duruluyor. Yeni dönemde ilişkilerin geliştirileceği bir başka ülke de İsrail. Başkan Erdoğan'ın mevkidaşı Herzog ile yaptığı görüşme buzları eritirken, önümüzdeki dönemde iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açması bekleniyor.