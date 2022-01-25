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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu!

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

DHA

25.01.2022, 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022, 12:44

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Fatma Girik’in kardeşine taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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