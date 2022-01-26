AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik, "Karla mücadelede İBB'nin hazırlıksız ve koordinasyonsuz olduğu görüldü. İBB herkesi tedbire çağırırken kendisi tedbir almadı. İstanbul'da en basit tedbirler bile devreye alınmadı. İstanbul'da krizi yönetecek olanlar kriz içindeydi." dedi. Kar esaretinde balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu sert dille eleştiren Ömer Çelik, "CHP'nin belediye başkanının nerede olduğundan haberi yok. Kriz yönetimi açısından büyük bir zaaftı." ifadelerini kullandı. "Özür dilemek yerine suçlama kampanyası yapılıyor" diyen Çelik, "Mesele restoranda yemek değil kriz yönetmektir. 15 Temmuz'da Genel Başkanları yok olur, kriz zamanında belediye başkanları yok olur." diye konuştu..

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İBB herkesi tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu ilk andan itibaren görüldü. İstanbulluya sahip çıkmayan bir belediye yönetimi ortaya çıktı. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü. Toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken otobüslere zincir takılmadığı, insanları taşımaya uygun olmadığı görüldü. Bu araçların nasıl savrulduğu görüldü. Daha da acısı krize müdaha etmesi gereken bir kar küreme aracı belediye başkanının yemek yemesi için yolun açılmasına seferber ediliyor. Herkesin siyasi safını İstanbulludan yana, vatandaşımızdan yana olarak değerlendirmesi gerekirken, bu zaafı kimin üzerine yıkarız ile karşı karşıyayız. Bilgilendirmeyi yapması gereken belediye sözcüsünün yurt dışında olduğu öğreniliyor.

Bütün bunlar karşısında CHP yönetiminin yapması gereken olaya el koymasıydı. CHP'nin belediyeden haberi yok. İstanbul'a bu kar ilk kez yağmıyor. 2017'de daha fazla kar yağdı. Alınan tedbirlere bakılınca kurumsal hafızanın silindiği görülüyor. Belediyenin kapasitesinden uzaklaştırıldığı bir beyin yıkama faaliyeti görülüyor.



2017'de 1.2 metrelik kar yağıyor. Şimdi ise yağan 80 CM. İstanbul'a o dönem 539 ton solüsyon kullanılmış, 136 bin ton tuz dökülmüş. Bugün ise iki tankerlik solüsyon ve 55 bin ton tuz dökülmüş. CHP sürekli ehliyet, liyakat ve kul hakkı diyor. Şimdi bu açıdan iyi değerlendirmeleri gerekir. Siyasi etiketleme ile bu kadar insanın işten atılması, emeklerinin silinip atılması, bir beyin yıkama faaliyetini net şekilde gösteriyor. İstanbul'da hiçbir şekilde görülmeyecek bir zaaf görüldü.

Krize dönük bir basit bir fotoğraf çekiminden uzak bir yönetim var. Bir yönetimsizlik var. Yönetimin kendisi bir kriz oluşturmuştur.

Bu tarz dönemlerde çekiciler, mobil büfeler konulur. Krize müdahale edecek araçların ve krize müdahale edecek yönetimin kendisinin en büyük kriz olduğu görüldü. Kimin nerede kimle yemek yediği, nerede tatil yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Ama kriz varken, İstanbul'da kaos varken İBB Başkanı'nın saatlerini restoranda geçirmesi siyasi bir tartışma olur. Bu doğal bir durumdur. Burada yapılacak şey nedir, doğru bilgilendirmedir.

Bilgilendirmeyi yapan elemanınız yurtdışında. Yurtdışından bilgilendirme yapacaksın, sonra tepki gösteren vatandaşımızı torllük ile suçlayacaksın. Basit bir şekilde şu saat şuradaydık, şunu yaptık diyecektiniz. Bu görüntüler ortaya çıkıyor, CHP'li yöneticiler yenisinden eskisine bu görüntüler eski diyerek buna tepki gösterenleri suçluyorlar.

Sonuçta ne oldu o kişilerin dedikleri doğru çıktı. Seferberlik halinde yalanlama yapan CHP'liler bu sefer seferberlik halinde tweetlerini silmeye başladı.

Böyle bir kriz zamanında bırakın krizi yönetmeyi, kendi parti içini bile kontrol edemeyen bir CHP var.

İBB'nin bir müdahale planı yok, bu görüldü. Dersiniz ki, sıkıntıyı yaşayan İstanbullulardan özür dileriz, şunlar, şunlar eksikti. Ama ne oluyor bir suçlama kampanyası başlatıyorlar.

Krizin ortasında bu kadar saat yemek mi yenilir diyenlere karşı çıkıyorlar. Gerçek ortaya çıkınca tweet yarışına giriyorlar. Krizi yönetmek ile görevliyken en kıymetli dakikaların, saatlerin olduğu dönemde bir yönetim boşluğunun ortaya çıkması önemlidir.

Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımız, İçişleri Bakanımızı krize müdahale için İstanbul'a gönderiyor. Burada bir tek kurum yok, İBB hazırlığını yapmamış. Ne adına siyasi tartışma ortaya çıkıyor, İstanbullu ve İstanbul adına bunları söylemek zorundayız.

Yönetim zaafı ortaya çıkınca tepkileri önemsemiyorum demek de yönetim zaafiyetidir. Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da Genel Başkanları, kriz anlarında Belediye Başkanları yok olur.