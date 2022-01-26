Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Kuraklıkların ülkemizde ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği, birçok yerlerde bitki, meyve, sebzede sıkıntılar yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Kar yağışı gelince de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde.

Bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşursa bunların sorumlusu, sorumluları vardı. İstanbul'da gereken yol tuzlama ve yol açma sorunlarından kaynaklandığını ilçe belediyelerimizden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız.

Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul'a gönderdim. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum.

Ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp cumhurbaşkanlığından veya plan bütçe başkanlığından talepte bulunur. Talebin incelemeleri yapılır ve gereken karar alınır. Bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek için gayretleri olmayanlar engelleniyoruz diyor

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen bütçeden aktarılan paylar 2019'dan bu yana 2 kat artırılmıştır. AK Parti, MHP ve diğer partilerin belediyelerine yapılan artış aynı orandadır.

Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Biz tüm belediyelerimle beraber AKOM'da karargahımızı kurar, o karargahtan İstanbul'u takip ederdik. Siz doğru bütçe yaparsanız her işinizi yürütürsünüz.

İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul'da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir. Siz avam proje ile ortada gerçek bir hazırlık olmadan sadece niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız sonuç alamazsınız. CHP'li de olsa AK Partili de olsa alamazsınız. Buradaki mesele parti meselesi değil kanun meselesi. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi yanlış tercihleriyle belediyeyi borç batağına sokmuştur. Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir.

Biz Marmaray'ı yaparken önümüze CHP zihniyeti çıktı. Biz 3-4 yıl önce bitirecekken, CHP zihniyeti nedeniyle gecikmeyle bitirdik. Kar, fırtına var. Biz Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik ve Marmaray yolcularını ücretsiz taşıdı.