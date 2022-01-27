Başkan Erdoğan’dan Gambot ve mekik diplomasisi

GAMBOT DİPLOMASİSİ: Bir ülkeye karşı savaş gemilerinin ve donanma gücünün siyasi baskı yapmak amacıyla kullanıldığı bir güç gösterme politikasıdır. Savaş olması yerine deniz gücünün, bölgesel ya da yetkisel alanda diğer devleti uyarmak adına kullanılmasıdır. Yeni dünya düzeninin kurulduğu bir süreçte Türkiye'nin yakın coğrafyasında son derece sofistike jeopolitik gelişmeler yaşanıyor. Çevremizde yükselen tansiyon aynı anda birden çok faktörü ilgilendiren bir durum oluşturuyor.

TÜRKİYE ETKİLİ AKTÖR

Jeopolitik gerçeklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana dış politika konseptindeki stratejik değişiklikle GAMBOT VE MEKİK DİPLOMASİSİNİ başarı ile uyguluyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Gambot Diplomasisi ile Ege ve Akdeniz'e anında müdahale ederken, MEKİK DİPLOMASİSİ ile yakın coğrafyasında da jeopolitik süreçlerin etkili aktörü olarak göze batıyor. Başkan Erdoğan'ın uluslararası tecrübesiyle özellikle GAMBOT DİPLOMASİSİ VE MEKİK DİPLOMASİSİ alanında Küresel liderlik özelliklerini sergilediğine tanık olmaktayız.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ'

Avrupa Birliği (AB), 2000'lerin başında Sevilla Üniversitesi'ne hazırlattığı ve "Sevilla haritası" olarak bilinen dokümanla Yunanistan ve Rumları azdırmıştı. Kafalarına göre Doğu Akdeniz ve Ege'ye çökeceklerini sanıyorlardı. Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı ne yaptı? Türk donanmasını Ege ve Doğu Akdeniz'e yığarak, Mavi Vatan stratejisi doğrultusunda GAMBOT DİPLOMASİSİ ile Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının nefesini kesti ve Yunan ile Rum'un arkasındaki küresel güçlere "Çanakkale geçilmez" mesajı verdi. Libya ile yapılan deniz anlaşmasına göre, Girit adası yakınlarına kadar doğu Akdeniz'de Türk donanmasının bayrakları dalgalanıyor. Türk sismik ve sondaj gemileri cirit atıyor. MEKİK DIPLOMASİSİ: İki ihtilaflı taraf arasında çözüme ulaşabilmek için arabulucu ya da kolaylaştırıcı rolündeki üçüncü bir tarafın, her iki tarafla da seri görüşmelerle sonuca ulaşmaya çalıştığı diplomasidir. Son aylarda Başkan Erdoğan'ın dünyanın da çok dikkatini çeken MEKİK DİPLOMASİSİ, AZERBAYCAN-KARABAĞ-ERMENİSTAN,

BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN, RUSYA-UKRAYNA arasında, ARABULUCULUK özelliği ile öne çıkmış durumda. Biden ile Putin karşılıklı hamleler yaparken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ARABULUCU olmanın eşiğinde bulunuyor.

BÖLGENİN HUZURU İÇİN

Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbas'tan temsilcileri de İstanbul'da toplantıya davet etti. Erdoğan da Cuma namazından çıktıktan sonra Ukrayna gelişmeleri üzerinde son bilgiyi verdi: "Ay başında Ukrayna'ya gideceğim. Oradan Rusya'ya geçebilirim. Putin'le görüşüp barışın kapısını açmak üzere ARABULUCULUK söz konusu olacaktır. Rusya ile Ukrayna arasında sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik gelişme veyahut bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en güçlü devleti Rusya. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak biz kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yani tarihinde olmayan bir sulh, barış içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel... Bütün bu konularda Rusya ile Türkiye ilişkileri devam ediyor. Ukrayna ile hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlarda ilişkilerimiz gayet iyi."

YUNANİSTAN VE RUMLARA GEREKEN CEVAP VERİLİYOR

TÜRKİYE'Yİ Akdeniz'deki MEB alanını Antalya Körfezi'ne sıkıştırma amacını taşıyan Avrupa- Yunanistan tezgahı kırıldı. Lozan mesajlı Navtex'lerle de Ege adalarını silahlandıran Yunanistan devamlı tokatlanıyor. Başkan Erdoğan, ne hukuki ne siyasi bakımdan çözüme kavuşturulabilmiş Kıbrıs meselesinin, Rumlar, Yunanistan ve AB tarafından tek taraflı ve keyfi bir şekilde araçsallaştırılmasına da neşter attı. KIBRIS TÜRK DEVLETİ PARADİGMASIYLA altın vuruşu yaptı.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan büyük düşünüyor ve büyük hamleler yapıyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye, jeopolitik süreçlerin etkili aktörü olarak göze batıyor.