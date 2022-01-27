İtalya ve ABD Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile ABD'nin yeni göreve başlayan ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake'in güven mektuplarını kabul etti.

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BAŞKAN Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti. Kabul töreninde Büyükelçi Marrapodi tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Erdoğan daha sonra Büyükelçi Marrapodi, ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan'ın Marrapodi'den sonraki konuğu ise ABD Büyükelçisi Flake oldu. Ankara'ya bu ayın başlarında gelerek göreve başlayan Flake de eşiyle birlikte Külliye'ye geldi ve güven mektubunu Erdoğan'a takdim etti.