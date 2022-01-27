Putin Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’ın teklifini kabul etti

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi. Tarih ise net değil. Tahminler ise Şubat'ın ilk haftası görüşmenin gerçekleşmesi yönünde.

BAŞKAN ERDOĞAN, UKRAYNA LİDERİ ZELENSKY İLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayı içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile de görüşeceğini duyurmuştu. Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından Zelensky ile de görüşerek arabuluculuk görevini üstlenecek.