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Haberler Gündem Yılın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

Yılın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. O tehditler karşısında alınacak tedbirler üzerinde durulacak.

27.01.2022, 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022, 15:47

Yılın ilk MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

GKRY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇMA İZNİ VERMESİ
Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.