İç ve dış tehditler MGK’da değerlendirildi

YILIN ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıda iç ve dış tehditler masaya yatırıldı. Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirildiği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulurken, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelede atılacak adımlar ele alındı.

LİBYA ve Afganistan'daki gelişmelerin de gündeme alındığı MGK toplantısının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya gerilimi ilk sırada yer aldı. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapıldığı toplantıda, bölgede tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler gözden geçirildi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Ermenistan ile tam normalleşme ve bölgede kalıcı barışın sağlanması konularında atılacak adımların görüşüldüğü toplantıda, Türkiye-AB arasındaki ikili ilişkilerde başlatılan süreç de ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde diplomasi ve diyalogdan yana olduğunun, ancak uluslararası hukuktan doğan haklarına sonuna kadar sahip çıkacağının bir kez daha altı çizildi. ■ ERDEM ANILAN