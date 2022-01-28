Kabiliyetsizin bahanesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, içlerinde İzmir'in de yer aldığı CHP'li büyükşehir belediyelerinin 'engelleniyoruz' iddiaları hakkında konuşarak, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana aşağı yukarı iki kat artırılmıştır. AK Parti'ye, MHP'ye ve diğer partilere mensup belediyelere yapılan artış aynı orandadır" dedi.

ÖDENME SÜREÇLERİ BELLİ

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde önceki akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Belediyelere aktarılan kaynaklarla ilgili yalan ifadelerde bulunulduğunu söyleyen Erdoğan, "Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? 'Engelleniyoruz' söyledikleri şey bu. Burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana aşağı yukarı iki kat artırılmıştır. AK Parti'ye, MHP'ye ve diğer partilere mensup belediyelere yapılan artış aynı orandadır" dedi.

İstanbul'da belediyenin öz gelirlerinin yok edildiğine işaret eden Başkan Erdoğan, "Giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen parayla karşılanmaya çalışılmıştır. Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış, belediye hızla borç batağına saplanmıştır. Batılı kredi değerlendirme kuruluşları CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediyelerini finansal sıkıntılar sebebiyle riskli kategorisine almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994'te bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür" diye konuştu.