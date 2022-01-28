Türkiye’den Birleşmiş Milletler’e ’Suriye’ tepkisi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani durumu görüştüğü oturumda konuştu.

BM'nin dünyanın birçok yerinde devam eden krizler karşısında ''sonradan müdahale servisi'' haline dönüştüğünü söyleyen Keçeli, "insani yardımlar, kanseri yara bandıyla tedavi etmeye çalışmak gibi" ifadesini kullandı.

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise yıllardır süren savaş, yoksulluk ve salgından bitkin düşen Suriyelilerin şimdi yine sert bir kış ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 2 milyon kişinin bulunduğu ülkenin kuzey batısında dondurucu soğuklarda çadırlarda kalan Suriyelilerin koşullarının bu kış geçici de olsa iyileştirilmesi çağrısı yaptı.