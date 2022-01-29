7 ilde 18 FETÖ’cü gözaltına alındı

İSTANBUL polisi, 2013 yılı adli-idari yargı sınavlarına hazırlanma aşamasında örgüt üyeleri için hücre evleri oluşturduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada, "hakim savcılık çalışma evi" olarak adlandırılan evlerde hukuk fakültesi mezunu FETÖ üyelerinin kendileri için kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileriyle görüşerek evlere yerleştirildiği tespit edilmesi üzerine düzenlenen 4. dalga operasyonda kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.