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Haberler Gündem ‘Biz savaş istemiyoruz çıkarları koruyacağız

‘Biz savaş istemiyoruz çıkarları koruyacağız

29.1.2022

‘Biz savaş istemiyoruz çıkarları koruyacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı yayında ABD ve batılı ülkelere net mesajlar verdi. Güvenlik garantileri konusunda Rusya'nın beklediği cevapları alamamış olması üzerine Ukrayna ile savaş ihtimalinin ne boyutta olduğu sorusuna cevap veren Lavrov, "Bu, Rusya'ya bağlıysa savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması adına karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üstünde anlaşma girişimlerimiz sonuç vermezse, o zaman karşı önlemler alacağız" ifadesini de kullandı.